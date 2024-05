Park- und Halteverbot Falschparker blockieren Einsätze der Feuerwehr

26. Mai 2024, 10:26 Uhr

Falschparker behindern in Sachsen-Anhalt immer wieder die Feuerwehr bei ihren Einsätzen. Landesfeuerwehr-Chef Kai-Uwe Lohse fordert mehr Sensibilität. In Magdeburg gibt es immer wieder Kontrollfahrten, um zu prüfen, ob die Feuerwehr durch die Straßen kommt – und bis zu 100 Euro Bußgeld für Falschparker. In Wernigerode wurden bereits Parkflächen reduziert, damit die Feuerwehrautos durch die Straßen kommen.