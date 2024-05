Für mehrere Tage haben wir unser Quartier dort aufgeschlagen, wo viele Menschen vorbeikommen: In Dessau-Roßlau waren wir im "mitmach.lokal" an der Kavalierstraße anzutreffen, in Halberstadt hatten wir uns in einem Ladenlokal am Fischmarkt niedergelassen, in Tangermünde direkt neben der Touristinformation – ausgestattet mit Beachflags, Laptops und einem offenen Ohr für unsere Gäste. Für uns war es immer eine Überraschung, wer als Nächstes durch die Redaktionstür kommt.