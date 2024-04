Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell-App.

Am Dienstagabend ist ein Autofahrer in den Außenbereichs eines Cafés am Magdeburger Domplatz gefahren. Am Mittwoch hat das Lokal wieder geöffnet.

Der Café-Besitzer fordert Temposchwellen in der Tempo-30-Zone um den Domplatz.

Zwei Fußgänger wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Das Café am Magdeburger Domplatz, in das am Dienstagabend ein Auto gefahren ist, ist wieder geöffnet. Das teilte der Besitzer des "Il Capitello", Jan Bühmann, MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mit. Demnach ist die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt. Bis auf Weiteres könne jedoch die halbe Terrasse nicht genutzt werden, was wirtschaftliche Einbußen bedeute.

Am Dienstag gegen 17:35 Uhr hatte ein 70 Jahre alter Autofahrer nach Polizeiangaben beim Abbiegen offenbar Bremse und Gaspedal verwechselt und war auf die Terasse des Cafés gefahren. Zwei Fußgänger wurden schwer verletzt. Laut Polizei wurden der 52 Jahre alte Mann und die 57 Jahre alte Frau aus der Börde ins Krankenhaus gebracht.

Café-Besitzer fordert Temposchwellen

Café-Besitzer Bühmann bestätigte einen Bericht der "Magdeburger Volksstimme", in dem er fordert, in die Straßen am Domplatz Temposchwellen einzubauen, damit das vorgeschriebene Tempo 30 eingehalten wird. Das werde von Autofahrern viel zu oft missachtet.

Dem Besitzer geht es dabei nach eigener Aussage nicht nur um die Gäste seines Cafés, sondern zum Beispiel auch um die Besucher des benachbarten Hundertwasserhauses. Führungen durch die "Grüne Zitadelle" führen oft auch durch die engen Straßen dort. Bühmann sprach von großem Glück, dass es zu dem Unfall erst kurz vor Feierabend gekommen ist. Zu einer anderen Uhrzeit wäre seine Terrasse voller Gäste gewesen.

Auf der Terrasse seien keine Gäste verletzt worden, sagte der Einsatzleiter der Magdeburger Feuerwehr, Dirk Kenklies, MDR SACHSEN-ANHALT. Zunächst hatte es widersprüchliche Angaben gegeben, ob es sich bei den Verletzten um Passanten oder Gäste des Cafés handelte. Das Café war zum Zeitpunkt des Unfalls aber bereits geschlossen, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Bildrechte: MDR/ Lars Frohmüller

Fahrer unter Schock

Der 70 Jahre alte Autofahrer aus Sachsen sei unverletzt geblieben, habe jedoch unter Schock gestanden, hieß es weiter. Er sei vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Einsatzleiter Kenklies ging in einer ersten Einschätzung nicht von einem Anschlag aus, sondern vermutete eher menschliches Versagen. Ein Sprecher der Polizei sagte später, der Senior habe wohl Bremse und Gaspedal verwechselt. Sein Wagen sei in einer Kurve geradeaus weitergefahren und zwischen zwei Säulen am Außenbereich des Lokals am Domplatz stehen geblieben. Das Fahrzeug wurde mit wirtschaftlichem Totalschaden abtransportiert. Bildrechte: MDR/ Lars Frohmüller

Statiker prüft Gebäudesicherheit