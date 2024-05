Verdacht auf Brandstiftung Halle: Sieben Verletzte nach Brand in Silberhöhe

Hauptinhalt

26. Mai 2024, 15:36 Uhr

In Halle-Silberhöhe wurden in der Nacht auf Sonntag sieben Menschen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.