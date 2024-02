Eine Stiege mit leeren Flaschen holt Ralf-Peter Schmidt aus seinem Auto, hier an einem Containerstellplatz an der Bernburger Straße in Staßfurt. Zwei Glascontainer stehen hier. Einer für Weißglas, einer für Grün- und Braunglas - mit zwei Einwürfen. Drumherum: Glasscherben. Und neben einem der Container: Ein zusammengekehrter Haufen aus Scherben und Dreck. Glas knirscht unter den Schuhen. Einer der Container ist fast randvoll. "Ich muss ein bisschen schieben.", sagt Ralf-Peter Schmidt. "Dann muss man aufpassen, dass man nicht ein böser Bürger wird.", und meint, die Flaschen einfach daneben zu stellen. So, wie das hier offenbar häufiger passiert ist. "Weil irgendwann kann man es zu Hause nicht mehr sammeln."

Ärgernis Altglasentsorgung

Da hat sich eine Menge angestaut: Glasflaschen und Ärger. Ralf Peter Schmidt sitzt für die Unabhängige Bürgervertretung Staßfurt im Stadtrat, für eine Wählerinitiative. "Ich hatte nie so viele private Anrufe von Bürgern Zuhause.", sagt er, mit Blick auf die Containersituation. Vor dem Treffen am 21.02. hat er in der Whatsapp-Gruppe seiner Wählerinitiative nach vollen Glascontainern herumgefragt. "Also in Löderburg quellen die Container über", steht in einer Antwort. "Kaufland Ok, Steinstraße am Luisenplatz Ok, Staßfurt Nord, Edeka Ok". In Facebook-Gruppen kursieren immer wieder Fotos übervoller Glascontainer. Auch heute noch.

Die Kritikpunkte

Volle Container sind aber nicht der einzige Aufreger. Grünglas und Braunglas teilen sich jetzt einen Behälter mit zwei Kammern. "Hier stehen sie günstig, manchmal stehen die andersrum.", moniert Ralf-Peter Schmidt. Wer Glas einwerfen wolle, müsse dann über die Wiese gehen. "Da ist Hundekot oder bei Kaufland, da ist ein Abhang. Das hat der Anbieter alles nicht berücksichtigt." Bildrechte: Tom Gräbe

Staßfurt ist kein Einzelfall

In Staßfurt schaut die Stadt genau hin. Ein paar Orte weiter in Cochstedt, Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart: "Wenn der Container voll ist und ich sehe, dass da wieder ein paar Flaschen stehen, dann rufe ich an bei ihm", sagt Weißbarth und meint den Geschäftsführer des Recyclinghofs Farsleben, der die Abholung seit Kurzem Organisiert. "Und er hat bis dato immer darauf reagiert. Sofort reagiert, muss ich sagen." Bildrechte: Tom Gräbe

In der Stadt Seeland packen auch schon mal die Gemeindearbeiter an. "Wir müssen alles säubern.", sagt Bürgermeister Robert Käsebier. "Wir sammeln das Glas ein, warten bis der Container entleert wird und versuchen dann, die Ersten zu sein, um den Container zu füllen. Aber dann ist der Ruckzuck wieder voll." Bildrechte: Tom Gräbe

Beschwerden auch beim Landkreis

Beschwerden sind auch beim Landkreis und bei den Kreiswirtschaftsbetrieben eingegangen, also dem kommunalen Abfallentsorger. Der Landkreis schreibt in einer Mitteilung vor einigen Wochen: "Der Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises ist für die Altglas-Entsorgung NICHT zuständig."

"Der Salzlandkreis ist (…) weder Auftraggeber, noch in irgendeiner Weise in die Vergabe der entsprechenden Leistungen involviert gewesen." Der Kreiswirtschaftsbetrieb kenne lediglich die Sammelplätze und die Entsorgungszyklen.

So funktioniert das System

Die Zuständigkeiten sind so geregelt: Das Altglasrecycling organisieren Firmen, die eine Säule des Dualen Systems der Abfallwirtschaft bilden. Eins davon ist zum Beispiel der Grüne Punkt. Für den Salzlandkreis ist das Unternehmen Bellandvision zuständig. Bellandvision hat den Auftrag für die Containerbewirtschaftung an den Recyclinghof Farsleben vergeben. Der Recyclinghof Farsleben stellt die Container an den Stellplätzen auf und leert sie. Um die Sammelplätze sauber zu halten, gibt es in der Regel individuelle Vereinbarungen zwischen Container-Dienstleistern und Kommunen.

Der Salzlandkreis hat Ende Januar einen Brief an Bellandvision geschrieben, der MDR Sachsen-Anhalt vorliegt. Darin heißt es: "Sorgen Sie als Auftraggeber dafür, dass die Probleme abgestellt werden." Der Landkreis appelliert an Bellandvision: "Werden Sie Ihrer Verantwortung für die öffentliche Daseinsfürsorge gerecht, zu der Sie sich vertraglich verpflichtet haben." Bildrechte: Tom Gräbe