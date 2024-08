Jusos im Land kritisieren Pasbrig

Den Rückhalt der eher linksorientierten Jusos kann Pasbrig inhaltlich nicht hinter sich vereinen: "Ich glaube fest, dass eine SPD 4.0 nicht aus einer Personaldebatte entsteht, sondern aus neuen Ideen und neuen Perspektiven," sagt Juso-Landeschef Niklas Gerlach gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT.

Deutlicher wird er in einem Schreiben, das dem MDR vorliegt und an den Landesvorstand gerichtet ist: "Im Zusammenhang des Briefs von Unterstützer:innen wird die Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg infrage gestellt. Auch hier erkennen wir eine Anbiederung an einen Diskurs wieder, der von AfD und BSW geprägt wird. Deshalb wollen wir auch an dieser Stelle festhalten: Wir stehen an der Seite der Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit."

Dies weist Pasbrig jedoch zurück. Sie habe mit ihren Stellungnahmen klargemacht, dass sie zum einen ihre Meinung hier vertritt und zum anderen wisse sie, dass Russland der Aggressor ist. Ebenso will sich die Kandidatin für den Landesvorstand nicht in die inhaltliche Nähe zum Bündnis Sahra Wagenknecht rücken lassen.

Rückendeckung aus Gardelegen

Ebenfalls für den Landesvorstand kandidieren will Mandy Schumann, Bürgermeisterin aus Gardelegen. Für sie war die Kommunalwahl ausschlaggebend, den offenen Brief zu unterschreiben: "Für alle, die unterschrieben haben, war die Kommunalwahl quasi noch mal eine Zäsur. Also ich war auch tief erschüttert und emotional richtig berührt."

Für sie gibt sich die SPD zu sehr in der Koalition auf, setzt zu wenig eigene Akzente: "Ich finde nicht, dass man eine Koalition unbedingt immer unter allen Umständen aufrechterhalten muss. Es gibt einfach Punkte, da könnte man sagen, bis hierher und nicht weiter. Klare Kante zu Themen zu haben, auch wenn es mal wehtut."

Mit ihr sind weitere Kandidaten im Gespräch, wie der ehemalige Wirtschaftsminister Jörg Felgner, Kreisvorsitzende Alexandra Hansen aus der Börde, Kay Gericke – Kreisvorsitzender im Jerichower Land – und Alexander Kleine aus Klötze.

SPD diskutiert am Montag erneut über Inhalte

Die zweite sogenannte Regionalkonferenz soll am Montag in Halle den Mitgliedern die Gelegenheit geben, die brennenden Themen der Partei weiter zu diskutieren. Für Igor Matviyets aus Halle ein Grund mit seiner Partei zu streiten: "Leider ist aber auch das Führungsduo in den vergangenen Jahren nicht durch Sichtbarkeit nach außen aufgefallen. Den Menschen in Sachsen-Anhalt bewusst machen, dass die SPD dieses Land mit eigenen Ideen und klaren Werten gestalten will, muss offensichtlich die Basis übernehmen."

Aber auch für Pasbrig gibt es keine warmen Worte: "Inhaltlich fehlt mir auch bei Elrid der Bezug zur Landespolitik und damit sich konkret zu den Menschen vor Ort. Nach 'oben' schimpfen und mit dem Finger auf Berlin zeigen, können wir der AfD und dem BSW überlassen. Die sind nämlich an echten Verbesserungen für die Menschen nicht interessiert", meint Matviyets.