"Unsere SPD im Land nimmt aktuell kaum noch jemand wahr und somit wird auch eine nächste Landtagswahl ein vorhersehbares Fiasko." Zu lesen ist dieses niederschmetternde Fazit in einem offenen Brief von 16 SPD-Mitgliedern aus Sachsen-Anhalt. Hört man sich in der Partei dazu um, bekommt man oft diese Antwort: "Schon 2019 gab es ein ähnliches Schreiben, welches für Unruhe in der SPD gesorgt hat", sagt ein Mitglied aus Halle gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT. "Und schon damals waren ähnliche Akteure am Werk."