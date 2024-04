Allerdings zeigt sich auch: Mehr als die Hälfte der Befragten ist pessimistisch, was die wirtschaftliche Entwicklung in Zukunft angeht. In dem Zusammenhang wird vor allem die Ansiedlung des Chipherstellers Intel von einigen kritisch hinterfragt. So ärgert sich beispielsweise Uwe, 54, aus dem Burgenlandkreis, dass als Standort Magdeburg gewählt wurde: "Die strukturschwachen Regionen im Norden und Süden müssen gefördert werden, nicht die Landeshauptstadt!" Andere, wie die 45-jährige Sandra, die in der Börde geboren ist und auch heute dort lebt, machen sich Sorgen um die Folgen für ihre Heimat: "Intel bringt Arbeit und Geld, aber wie geht es der Umwelt damit und was sind die langfristigen Auswirkungen auf die Natur?" Und der 32-jährige Magdeburger Oliver bezweifelt, dass die Ansiedlung die erhoffte Strahlkraft haben wird: "Es ist höchst fraglich, ob Sachsen-Anhalt endlich beispielsweise durch die Intel-Ansiedlung bundesweit auf den Bildschirm treten wird, oder ob hier eher Skandale wie bei Tesla in Brandenburg drohen …"