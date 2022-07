In Sachsen-Anhalt müssen bis zum Montag tausende Menschen offenlegen, ob sie gegen Masern immunisiert sind. Seit dem 1. März 2020 gilt in Deutschland das sogenannte Masernschutzgesetz, also die Masern-Impfpflicht, für Kinder- und Gesundheitseinrichtungen.

Am Montag, 1. August, endet die Übergangsfrist. Das heißt, ab August müssen die Leitungen der Einrichtungen über den Impfstatus ihrer Beschäftigten Bescheid wissen – und alle Personen ohne Masern-Impfung oder andere Immunisierung bei den Gesundheitsämtern melden. Die können dann beraten, aber auch Bußgeld, Zwangsgeld und Betretungsverbote verhängen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Masern-Impfpflicht in sozialen Berufen:

Betroffen sind Beschäftigte sowie betreute Personen, die sich dauerhaft in sozialen Einrichtungen aufhalten: also beispielsweise Kita-Kinder und Erzieher, Schulkinder und Lehrkräfte. Die Nachweispflicht gilt auch in Horten, in Pflegeeinrichtungen, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften, außerdem in Krankenhäusern, Arztpraxen und für Heilberufe. Auch Berufsgruppen wie Diätassistenten, Rettungssanitäter und Hebammen sind betroffen.

Die Nachweise bekommt zunächst der Arbeitgeber bzw. Einrichtungsleiter. Dieser meldet dann Personen ohne Masern-Impfung oder -Immunisierung an das gleiche Zentralregister wie bei der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht.