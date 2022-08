Das Innenministerium Sachsen-Anhalts begründete die hohen Zahlen mit den vielen Autobahnen in Sachsen-Anhalt, auf denen sich gemessen an ihrer Länge, überdurchschnittlich viele Verkehrsunfälle mit getöteten Personen ereigneten. So sei im ersten Halbjahr 2022 jeder fünfte Verkehrstote in Sachsen-Anhalt bei einem Verkehrsunfall auf einer Autobahn ums Leben gekommen.