Das Spin-Off ist eine Produktion der Erfurter Mideu Films GmbH in Koproduktion mit KiKA, MDR und ZDF. Die Idee dafür hatte Produzentin Ingelore König schon vor fast zehn Jahren: "Wir wollten gern die alten Kindergeschichten aus der DDR, die uns so begeistert haben – oder unsere Eltern oder Großeltern – nochmal auf die Leinwand bringen." Weil "Spuk unterm Riesenrad" so erfolgreich sei, habe man damit angefangen, so König.

Die neue Interpretation wurde vergangenen Herbst unter anderem in Bernburg gedreht. Dafür wurde der Campingplatz Schifferklause zu einem großen Rummel mit Riesenrad, Geisterbahn und Autoscooter umgebaut.



Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin des KiKA, ist in Bernburg aufgewachsen und hat dort bereits an einem anderen Filmprojekt mitgearbeitet. "Das war damals so toll, es gibt so schöne Ecken", begründet sie die Entscheidung für den Drehort.