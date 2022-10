Die Produktion ist aber keine Neuverfilmung, sondern eine Interpretation des Filmstoffs. "Der Stoff passt auf jeden Fall in die heutige Zeit, einfach eine Mischung aus Realität und aus Märchen und das ist ein guter Stoff für Kinder und für die ganze Familie", sagt Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin des Kika. Der Film ist eine Produktion der Erfurter Mideu Films GmbH in Koproduktion mit KiKA, MDR und ZDF.

In Bernburg liegen die Drehorte nah beieinander. Und so wird die Camping-Idylle, in der Platzbetreiber Dominik Sommer sonst Fahrrad- und Wohnmobiltouristen begrüßt, zum Filmset. "Wir haben die Einfahrten verbreitern müssen. Wir mussten einige Sachen wegbauen, damit überhaupt aufgebaut werden kann. Wegen 'Spuk unterm Riesenrad' hat es auch bei uns auf dem Campingplatz ordentlich gespukt," sagt er.

Sommer hat aktuell lange Arbeitstage. Die beginnen ganz früh am Morgen, wenn er den Platz aufschließt. Und manchmal ziehen sie sich bis tief in die Nacht. "Es ist natürlich aufregend. Das ist mal was komplett anderes als der normale Campingbetrieb." Die alten Filme der Spuk-Unterm-Riesenrad-Serie, die kennt er noch aus Kindertagen. Dass sein Platz zur Kinokulisse wird, das hat sich schon herumgesprochen, in der Camper-Community. Selbst Gäste aus Norwegen oder Schweden hätten schon angefragt, wann der Film läuft.