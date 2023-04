In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr als 177 Millionen Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterwegs gewesen. Wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte, haben knapp 19 Prozent mehr Fahrgäste als im Jahr 2021 Bus und Bahn genutzt. Auch im Vergleich zum Jahr 2019 seien rund zwei Prozent mehr Fahrgäste im Land unterwegs gewesen. Dabei legten die Fahrgäste insgesamt rund 2,3 Milliarden Kilometer zurück.