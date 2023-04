Am Magdeburger Hauptbahnhof tronen Kameras über jedem Bahnsteig. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Beim Laufen zu den Gleisen fallen allerhand Schilder an der Decke auf: Bahnhofsmission da lang, zum Parkplatz geradeaus und zur Polizei dort entlang. Gut zu wissen. Am Gleis angekommen, fällt der erste Blick auf die Tafeln, die die Züge und Uhrzeiten anzeigen. Darunter hängen tellergroße Kameras. Darin sind drei Linsen mit bloßem Auge zu erkennen.



Aktuell ist es Tag und es sind viele Menschen hier. Doch was, wenn in der Nacht fast keiner mehr am Bahnhof, im Zug oder im Bus ist? Wie sicher fühlen sich die Sachsen-Anhalter im ÖPNV?