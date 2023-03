25 Athletinnen und Athleten aus Sachsen-Anhalt haben die Chance, bei den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Paris 2024 teilzunehmen. Sportministerin Tamara Zieschang (CDU) hat die Sportlerinnen und Sportler am Dienstag gemeinsam mit der Präsidentin des Landessportbundes Sachsen-Anhalt, Silke Renk-Lange, und dem Vorsitzender Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt, Jörg Franke, in das "Team Sachsen-Anhalt für Paris 2024" berufen.