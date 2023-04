Preisgünstige Übernachtungsmöglichkeiten finden sich vielerorts in Sachsen-Anhalt auf Campingplätzen. So ist in der Eisenstadt Ferropolis in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg wieder Zelten unter Baggern möglich, so Ferropolis-Managerin Janine Scharf. Wer lieber in Jugendherbergen übernachtet, muss sich beeilen: Einige Einrichtungen wie etwa in Kelbra und in Haldensleben sind über die Osterferien bereits ausgebucht, Herbergen wie in Magdeburg oder Schierke im Harz bieten noch einige freie Plätze an.