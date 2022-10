Hauskrankenpflege in Sachsen-Anhalt Der Landesverband Hauskrankenpflege Sachsen-Anhalt e.V. ist der Berufsverband der privaten Pflegedienste und stationären Pflegeinrichtungen im Land.



Er vertritt rund 170 Mitgliedsunternehmen. In Berlin findet am Donnerstag und am Freitag der Deutsche Pflegetag statt.



Er ist nach Angaben der Veranstalter Deutschlands führender Pflegekongress.