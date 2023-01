Podcast "Digital leben" Künstliche Intelligenz und Medien: eine Chance für die Barrierefreiheit?

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Viktoria Schackow

Aus gesprochenen Worten Texte machen – das können Methoden der künstlichen Intelligenz schon länger recht zuverlässig. So entstehen zum Beispiel viele Untertitel auf Videoplattformen. Lässt sich das auch nutzen, um gehörlosen Menschen Nachrichten und Filme nähe zu bringen? Lassen sich gar mit Hilfe von KI-Methoden Avatare erschaffen, die Gebärdensprache beherrschen und so automatisiert Filme oder Nachrichten zugänglicher machen? Ganz so einfach ist es nicht.