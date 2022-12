Der ÖPNV in Deutschland ist bürokratisch durchorganisiert – eine Art Mobilitätsbehörde. Mit dem 9-Euro- und wohl bald 49-Euro-Ticket scheint das System aufzubrechen. Das ist nötig, denn das Ö in ÖPNV steht ja für etwas. Für öffentlich. Aber öffentlich bedeutet für mich nicht, es gehört der öffentlichen Hand oder die öffentliche Hand muss es organisieren. Öffentlich bedeutet Gemeinwohl. (Auch Taxis werden ja als öffentliche Verkehrsmittel verstanden.) Und auf Gemeinwohl und Mobilität haben auch Menschen in Dörfern ein Recht.

Wir wissen mittlerweile, wie digitaler Kapitalismus funktioniert: Die Hardware ist egal, das Geschäftsmodell liegt an anderer Stelle: in den Profilen der Nutzer, in den Fahrplänen von Busse und Bahnen, in Reiseplänen und Buchungen. So werden Autohersteller zu reinen Hardwarelieferanten und Digital-Unternehmen mit ihren "Plattformen" zu Monopolisten. The winner takes it all.