Weil komplett selbstfahrende Autos in Deutschland allerdings nicht zugelassen sind, machen sich Sichting und Haase mit ihrem Verein "Saale-Unstrut-Mobilität" anders auf den Weg: Sie kaufen zwei "normale" Elektroautos für den Ort. "Wir haben einen Kompakt-Pkw besorgt und die Ausschreibung für einen Siebensitzer läuft gerade", sagt Sichting. Damit soll der Betrieb gestartet werden – um herauszufinden, wie die Autos genutzt werden, wie sich das Angebot verbessern lässt, welche Strecken am häufigsten gefahren werden und ob das irgendwann auch selbstfahrende Autos übernehmen können. Das größte Problem derzeit allerdings: die Lieferschwierigkeiten der Automobilhersteller.

Noch günstiger soll es werden, wenn Menschen aus Schleberoda Wege gemeinsam erledigen: "Die Grundidee ist ja, dass man Fahrgemeinschaften bildet und zum Beispiel ältere Leute zum Arzt oder Kinder zum Sport mitnehmen kann", sagt Sichting im MDR SACHSEN-ANHALT Podcast "Digital leben". Denn auch einen Sportverein gibt es in dem kleinen Dorf nicht – alle Eltern fahren bislang ihre Kinder zu Vereinen nach Freyburg. On-Demand-Carsharing, Ride-Sharing oder Ride-Pooling– so könnten Fachleute vermutlich die Idee aus Schleberoda nennen.

Wer ein Elektro-Auto fährt, muss es auch laden können. Dazu lassen die Schleberodaer gerade eine Ladesäule installieren. "Der Versorger hat erst einmal geprüft, ob an der Leitung ins Dorf überhaupt so viel Strom zur Verfügung steht. Wir sprechen ja von 50 Kilovolt", sagt Sichting. Für die Zukunft ist sogar angedacht, dass an der Ladesäule jeder sein Auto laden kann. Ein Infrastrukturproblem wird also gleich mit gelöst.