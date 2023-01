Podcast "Digital leben" Wo künstliche Intelligenz im Journalismus helfen kann

JournalismAI – so heißt ein Programm der London School of Economics and Political Science. In dem haben im vergangenen halben Jahr Journalisten des MDR, der Digitalagentur ida und des BR ein KI-Werkzeug entwickelt. Es soll helfen, auf Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern schneller und besser zu reagieren. Im Podcast "digital leben" berichten sie über ihre und andere Ideen und darüber, wo künstliche Intelligenz im Journalismus an seine Grenzen kommt.