In Teilen Sachsen-Anhalts haben in der Nacht zu Montag wieder Polarlichter den Himmel erleuchtet. Das belegen zahlreiche Augenzeugen-Berichte in sozialen Netzwerken. Demnach konnte das Naturspektakel unter anderem im Raum Magdeburg, aber auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld beobachtet werden. Ein Schnappschuss gelang Ronny Ballstädt in Salzfurtkapelle (Zörbig).

In Salzfurtkapelle leuchtete der Himmel grün. Bildrechte: MDR/Ronny Ballstädt