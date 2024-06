Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat am Wochenende mehrere stark betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilten, war in der Nacht zu Sonnabend in Magdeburg ein Rollerfahrer mit einem Atemalkoholwert von 3,3 Promille unterwegs. Er wurde von der Polizei gestoppt.

In Bitterfeld hielten die Beamten in derselben Nacht einen stark alkoholisierten Radfahrer an. Sein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,7 Promille. Ein weiterer Fahrradfahrer wurde in Wolmirstedt gestoppt. Der 16-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille.

Bildrechte: imago/Action Pictures

Betrunken in den Graben gefahren

Auch in der Nacht zu Sonntag stoppte die Polizei mehrere stark betrunkene Fahrer. Im Revier der Polizei in Wittenberg entdeckten Beamten einen Pkw, der auf der L128 bei Söllichau im Straßengraben stand. Die Polizei griff die 46-jährige Fahrerin auf, die in der Nähe des Fahrzeugs zu Fuß unterwegs war. Bei der Kontrolle sei ein Atemalkoholwert von 2,88 Promille festgestellt worden. Zudem war sie ohne Führerschein unterwegs.

In Burg stoppte die Polizei in derselben Nacht einen Fahranfänger: Er war mit seinem Auto durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen und roch den Angaben zufolge nach Alkohol. Der 18-Jährige kam auf 0,44 Promille. Fahranfänger müssen in der Probezeit oder bis zu ihrem 21. Lebensjahr allerdings komplett nüchtern sein. Am Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei außerdem einen 22-Jährigen Autofahrer in Zerbst. Der vor Ort durchgeführte Alkoholtest ergab 2,15 Promille.