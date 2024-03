Im Landkreis Wittenberg ist ein Mann gleich zwei Mal betrunken am Steuer erwischt worden. Das hat die Polizei am Sonnabend mitgeteilt. Demnach hatten Beamte den Mann bei einer Kontrolle in Zschornewitz gestoppt und 2,2 Promille Atemalkohol gemessen. Daraufhin habe man dem 60-Jährigen den Führerschein entzogen und verboten, weiterzufahren.