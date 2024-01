Dabei hat sich die 28-jährige Beifahrerin schwer verletzt, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Sie wurde nach dem Unfall im Harz in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Auf einer Landstraße bei Wimmelburg im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Samstagmorgen eine Autofahrerin von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Polizei war die 68-Jährige in Richtung Lutherstadt Eisleben unterwegs, ist an der rechten Straßenseite in den Graben geraten und auf dem Acker dahinter zum stehen gekommen. An dem Auto entstand demnach ein wirtschaftlicher Totalschaden von 6.000 Euro. Die Frau wurde leicht verletzt in Krankenhaus gebracht.