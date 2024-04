Polizeikontrolle Verfolgungsjagd in Köthen am Wochenende

Hauptinhalt

15. April 2024, 10:28 Uhr

Ein 23-jähriger Mann ist am Sonntag in Köthen vor einer Polizeikontrolle geflohen. Er fuhr mit deutlich mehr als der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde durch die Innenstadt. An einer roten Ampel warf er eine Bierflasche aus dem Fenster.