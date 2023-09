Sachsen-Anhalts Polizei ist wieder per E-Mail erreichbar. Wie ein Sprecher des Infrastruktur- und Digitalministeriums MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstagvormittag bestätigte, funktionieren die Systeme seit etwa 10 Uhr wieder. Damit war es für rund zweieinhalb Tage nicht möglich, die Polizei per E-Mail zu kontaktieren.