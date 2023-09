Fragen und Antworten Jugendkriminalität in Halle: Viele Probleme, wenig Lösungen

Hauptinhalt

Jugendkriminalität ist in Halle mittlerweile seit zwei Jahren ein Problem. Nachdem die Fälle Anfang des Jahres zurückgegangen waren, gibt es seit Beginn des Schuljahres wieder mehr Straftaten. Im Überblick: Wer die Täter sind, wer betroffen ist, was Stadt und Polizei tun – und was zu kurz kommt.