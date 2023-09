Zugleich durchsuchten Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen 26 Wohnungen von 39 Vereinsmitgliedern sowie Räumlichkeiten des Vereins in zwölf Bundesländern. Durchsuchungen fanden nach Angaben des Ministeriums auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Unter anderem in Leisnig. Dort stehen Lutz G. und Dankwart S. nach MDR-Informationen im Verdacht, versucht zu haben, weitere Rechtsextremisten für eine Ansiedlung zu gewinnen.



Razzien gab es außerdem in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.