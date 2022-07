Jüdisches Leben Sachsen-Anhalt bekommt einen Polizei-Rabbiner

Die Polizei in Sachsen-Anhalt soll einen Polizei-Rabbiner bekommen. Das Innenministerium will dazu mit den jüdischen Gemeinden im Land einen Vertrag unterschreiben. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik an der Arbeit der Polizei im Umgang mit jüdischen Menschen und Antisemitismus gegeben.