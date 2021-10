Die Zivilgesellschaft werde allein gelassen, so der Vorwurf. "Wir haben den Eindruck, dass es in Vergessenheit geraten ist", sagt Mohamad. "Was auf der einen Seite auch gut so ist, weil die Menschen in den Alltag zurückfinden müssen." Aber: "Es muss auch eine zivilgesellschaftliche Aufarbeitung stattfinden." Heißt: "Es müssen Formate und Räume für die Menschen in Halle geschaffen werden, wo sie zusammenkommen und auch sagen können, was sie eigentlich bedrückt." Sprich: weniger Staatsakte und Politiker-Besucher, mehr Fokus auf die Bürgerinnen und Bürger. Diese Aufarbeitung fehle.