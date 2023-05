Die meisten Verstöße der Autofahrer waren demnach Halte- und Parkverstöße. Zudem hielten sie den nötigen Abstand zu Radfahrern beim Überholen nicht ein. Bei Radfahrern stellten die Beamten 120 Verstöße fest, darunter auch technische Mängel am Rad.

An dem Aktionstag sind dem Landesinnenministerium zufolge rund 200 Polizisten im Einsatz gewesen und unterstützten damit die Mitarbeiter der Ordnungsämter. In Dessau-Roßlau soll es demnach am 6. Juni weitere Präventionsveranstaltungen geben.