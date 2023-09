Für Landwirtschaftspraktikum Wirtschaftsminister will Praktikumsprämie ausweiten

Praktikantinnen und Praktikanten im Handwerk erhalten in Sachsen-Anhalt eine Prämie. Die 120 Euro pro Woche sollen nun auch für Praktika in der Landwirtschaft gezahlt werden. Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen zwei Jahren bereits davon profitiert.