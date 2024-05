Zahlreiche Polizisten vor dem Helios-Klinikum in Erfurt haben am Freitag für Aufsehen gesorgt. Nach Polizeiangaben begleiteten die Beamten einen Strafgefangenen einer Justizvollzugsanstalt zu einer medizinischen Behandlung in das Krankenhaus. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll es sich um den Attentäter von Halle, Stephan B., handeln.