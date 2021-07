Das Umweltbundesamt (UBA) ist eine Bundesoberbehörde und gehört zum Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums. Zentrale Aufgabe des UBA ist es, die Bundesregierung in Fragen rund um Umweltthemen wissenschaftlich zu beraten. Für das UBA arbeiten insgesamt rund 1.500 Menschen am Hauptsitz in Dessau sowie in der Zweitniederlassung in Berlin.