Und so eine Ausschreibung steht dann im Bundesanzeiger?

Es gibt entsprechende Plattformen. Aber wir streuen das natürlich auch in die Communities, weil nicht jeder Top-Experte per Zufall im Bundesanzeiger nachschaut. Wir versuchen kommunikativ, das in die Richtung zu schieben. Und das ist die zweite Sollbruchstelle, denn wir dürfen eigentlich gar nicht steuernd eingreifen, weil das eine wettbewerbliche Verzerrung ist. Wir hängen ständig in einem Spagat zwischen wenigen Menschen, hoch spezialisierten Themen und den Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung.

Was wir erleben, ist fast ein Micro-Controlling. Christoph Igel

Und dann kann die Agentur frei entscheiden, wer die Forschung macht?

Nein. Die Agentur gestaltet den Prozess der öffentlichen Beauftragung und unterbreitet der Gesellschafterin einen Vorschlag. Und dann haben sie ein Grund-Dilemma in diesem gesamten Prozess: Wir haben hoch kompetente Menschen in der Agentur und kämpfen schon mit hochkomplexen Themen. Diese Themen kommen in eine ministerielle, bürokratische Logik, wo entschieden werden soll. Alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, legen ständig eine Lernkurve hin. Die Frage ist, wie erfolgreich ist die Lernkurve und kriegen wir am Ende die Dinge gebilligt.

Die Cyberagentur des Bundes hat im vergangenen Jahr in Halle ihre Arbeit aufgenommen. Derzeit sucht sie einen neuen Standort in Halle. Bildrechte: IMAGO / VIADATA

Ist nicht auch eine Frage, an welcher Stelle sich etwas ändern muss? Welche Seite muss auf wen zukommen?

Das ist etwas, auf das ich nach zwölf Monaten schaue und ein deutliches Delta feststelle zwischen dem, was in den Grundsatzpapieren zur Gründung der Agentur steht und dem, wie es faktisch gelebt wird. Das ist bei unserer Schwester Agentur, der SprinD in Leipzig, genau das Gleiche. Im Grundsatzdokument wurde uns zugestanden, dass wir eine wissenschaftlich-unternehmerische Freiheit haben, um Dinge zu gestalten. Darauf hatte die Bundeskanzlerin beim Forschungsgipfel hingewiesen.

Was wir faktisch erleben, ist fast ein Micro-Controlling. Und diese beiden Dinge harmonisieren nicht miteinander, wenn wir Innovation und Forschung gestalten wollen. Ich finde es sehr bemerkenswert, wie sich die Bundeskanzlerin geäußert hat. Das deckt sich mit dem, was der SprinD-Chef und ich kommunizieren und wo wir den Bedarf einer Neuausrichtung sehen. Zum anderen ist aber auch bemerkenswert, dass jetzt Personen am Ende ihrer Amtszeit den Mut haben, damit nach außen zu gehen.

Herausragende Forschung funktioniert nur im Wettbewerb. Christoph Igel

Die Bundeskanzlerin auf dem Forschungsgipfel, das Bundeskabinett, das gerade 380 Millionen Euro für IT-Sicherheitsforschung ressortübergreifend für das Forschungsministerium bewilligt hat: Hat die Politik das Problem also verstanden?

Die Grundfrage, der wir uns stellen müssen, ist: Wie viel Wettbewerb lassen wir zu? Wenn wir herausragende Forschung für unsere digitale Souveränität haben wollen, kann das nur wettbewerblich geschehen, in einem internationalen Wettbewerb mit den besten Köpfen. Der Ansatz, etwas zu koordinieren, zu steuern, ein Micro-Controlling anzusetzen, widerspricht dem Ansatz von Wettbewerb.

Was nicht innerlich gelebt wird, wird nicht funktionieren. Christoph Igel

Wir können die Agenturen nicht vernünftig aufstellen, wenn wir sie nicht so arbeiten lassen, wie es uns immer gesagt wird: Wir sollen zur Darpa (Die Defense Advanced Research Projects Agency ist eine Behörde des US-Verteidigungsministeriums, Anm. d. Red.) schauen. Dort aber ist Wettbewerb der zentrale Ansatz, dort treten sogar Teams zum gleichen Thema gegeneinander an, um auf die besten Ideen zu kommen. Solange wir diesen Ansatz nur in Papiere schreiben und nicht ins tägliche Leben hineinbringen, solange können wir über Koordinationszentren, Digitalministerium und Strukturen so viel nachdenken, wie wir wollen. Wenn das nicht innerlich gelebt wird, wird es nicht funktionieren.

Hat Deutschland denn die Instrumente, um das zu machen, oder fehlt uns grundsätzlich etwas?

Es mangelt nach meinem Dafürhalten bei der öffentlichen Beauftragung nicht wirklich an neuen Instrumenten, sondern daran, diese Instrumente ins Tun und in die Umsetzung zu bringen. Das versuchen wir ja gerade auch mit viel externer Unterstützung. Und dem steht eine geübte ministerielle Praxis gegenüber. Da wird sich viel abgearbeitet. Aber am Ende ist es ein Transformationsprozess für alle, der angestoßen ist.

Unter Start-Ups hörte man vor Jahren mitunter den Spruch, die USA erfinden, China kopiert und Europa reguliert. Ist das ein europäisches Problem?

Wir sind dabei, unser Pendant auf europäischer Ebene nach und nach aufzubauen. Auch das ist es eine typisch deutsche Verfahrensweise. Es werden eine Organisation und Strukturen gegründet – und im nächsten Schritt darüber nachgedacht, was Themen und Grundgedanken sind. Man hätte bei den Agenturen auch anders vorgehen können. Der Ursprungsgedanke war, Themen in einem Wettbewerb auf den Weg zu bringen und nicht Organisationen zu gründen.

Herr Professor Igel, wohin verschlägt es sie jetzt?

Wir fühlen uns in Sachsen-Anhalt und Sachsen super wohl und bleiben in der Region wohnen. Ich werde ab dem 15. Juni wieder Uniform tragen und in den Streitkräften sein.

Danke für das Gespräch und alles Gute.