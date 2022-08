Dem Umweltministerium zufolge ist die einzige Voraussetzung um am Messprogramm teilzunehmen eine Wohnadresse in Sachsen-Anhalt. Teilnehmen könne auch, wer nicht in einer der 15 Gemeinden in den Kreisen Harz und Mansfeld-Südharz wohne, die als Radonvorsorgegebiete gelten. Arbeitsplätze innerhalb dieser Vorsorgegebiete seien vom Programm ausgeschlossen, weil für diese ohnehin eine gesetzliche Messpflicht gelte.



Die Anmeldung ist über die Website der Nuclear Control & Consulting GmbH möglich.