"Internet ist mittlerweile wie Luft zum Atmen." Wenn Tobias Kremkau irgendwo hingeht, fragt er nicht nach, ob es dort Sauerstoff gibt, sagt er MDR SACHSEN-ANHALT scherzhaft. "Wenn ich arbeiten will, muss ich davon ausgehen können, dass es auch überall schnelles Internet gibt. Die wenigsten Jobs funktionieren heute noch ohne", so das Mitglied des Digitalrats Sachsen-Anhalt.



Laut Kremkau fängt das schon in Geschäften bei der Kartenzahlung an. Alle brauchen schnelles Internet und die Programme würden immer anspruchsvoller, was den Datenverbrauch angeht, sagt er. "Deswegen können wir auf alten Leitungen nicht mehr modern arbeiten."