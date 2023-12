In Sachsen-Anhalt sollen die Regionen ohne Anschluss zu schnellem Internet weniger werden. Dafür stellen der Bund und das Land gemeinsam über 170 Millionen Euro zur Verfügung. Laut Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) sollen so 20.000 Adressen an das Glasfasernetz angeschlossen werden.