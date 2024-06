Quarzglaszylinder liefert 7.000 Kilometer Glasfaserkabel

Etwa zwei Stunden dauert allein der Schleifvorgang. Ein Quarzglaszylinder wiegt 200 Kilogramm und kostet etwa so viel wie ein Kleinwagen. "Aus einem Zylinder können etwa 7.000 Kilometer Fasern gewonnen werden", erklärt Thomas Krause, der das Heraeus-Werk in Bitterfeld-Wolfen leitet. Mehr als 10.000 Quarzglaszylinder werden hier pro Jahr hergestellt. "Wir sind eines der größten Werke weltweit", sagt Krause. Heraeus liefert etwa 20 Prozent der Weltjahresproduktion.

Das Quarzglas muss hochrein sein. Ein Großteil der Produktion darf daher wie ein Operationssaal nur in Schutzkleidung betreten werden. Dort wird aus reinem Siliziumdioxid dann Quarzglas gewonnen. "Wenn man in die Ferne schaut, sieht man bei klarem Himmel einen Berg in 50 Kilometern wunderbar, bei unserem Quarzglas könnte man 1.000 Kilometer durchschauen und würde immer noch alles erkennen", beschreibt der Werkleiter. Die Reinheit sei nötig, so Krause, denn bei Glasfaserkabeln erfolge die Übertragung der Daten durch Lichtimpulse.

Werk besteht seit 1993

Das Werk am Chemiestandort in Bitterfeld-Wolfen gibt es seit 1993. "Die Leute hier können umgehen mit Chlor. Fachkräfte waren da, daher hat Heraeus entschieden, hier das Werk zu bauen", sagt Thomas Krause. Aktuell sind 400 Mitarbeiter beschäftigt. Die Produktion im Ortsteil Greppin läuft rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Die riesigen Anlagen in den Werkhallen verbrauchen so viel Strom wie eine Kleinstadt, erzählt der Betriebsleiter.

Die gestiegenen Energiekosten machen Heraeus daher zu schaffen. Das Unternehmen bekommt zudem zunehmend Konkurrenz aus Asien. "Wir brauchen einen fairen Wettbewerb, um den Produktionsstandort Deutschland zu sichern", so Krause. Ein Hilferuf an die Politik.

Abnehmer in den USA und China

Der Bedarf an Quarzglas ist noch immer riesig. Pro Jahr werden rund um den Globus 500 Millionen Faserkilometer verlegt, erklärt der Werkleiter: "Wir verkaufen das Material in alle Welt." Die Glaszylinder werden auf dem Gelände in Containern verpackt und auf Lastkraftwagen verladen, dann weiter per Schiff oder Flugzeug transportiert. "Wir produzieren vor allem für US-amerikanische und chinesische Kunden. Das sind unsere größten Abnehmer", sagt Krause.