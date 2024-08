"Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Anbieter hinzukommen werden. Unser Ziel ist es, dass sich über das Online-Portal möglichst viele Menschen in Sachsen-Anhalt einfach und bequem über wohnortnahe Alternativen zur Entsorgung alter Elektro- oder Elektronikgeräte informieren können", erklärte Umweltminister Armin Willingmann (SPD).

Bis zu 100 Euro Zuschuss können die Menschen in Thüringen für Reparaturen ihrer kaputten Elektrogeräte erhalten. Den Thüringer Reparaturbonus gibt es bereits in der vierte Auflage, wie das Umweltministerium in Erfurt mitteilte. In diesem Jahr gibt es laut Ministerium eine Neuheit beim Reparaturbonus: Wer für die Reparatur seiner Waschmaschine, seines Handys oder Toasters ein Repair Café nutzt, dem werden sogar die kompletten Kosten erstattet.