Das Landgericht Halle hat einen Mann freigesprochen, der in einer Asylbewerberunterkunft in Eisleben einen Mitbewohner mit Dutzenden Messerstichen getötet hat. Die Tat hatte sich im Oktober 2021 ereignet. Wie ein Sprecher des Gerichts am Dienstag sagte, wurde der 27-Jährige des Mordes freigesprochen. Er wird demnach aber in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.