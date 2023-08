Hoher Anteil an Förderschülern

Viele landen also in Armut, wo sie oft auch herkommen. Keinen Schulabschluss zu haben, wird häufig vererbt. Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler schafft es, den Schulabschluss nachzuholen. Unter ihnen sind viele ehemalige Förderschüler, denn sie können auf Förderschulen oft gar keinen Hauptschulabschluss machen. Etwa acht Prozent eines Jahrgangs gehen auf die Förderschule. Das sind mehr als in allen anderen Bundesländern.

"Es ist tatsächlich auffallend, dass die Quoten in den ostdeutschen Bundesländern und insbesondere in Sachsen-Anhalt deutlich höher sind als im Westen. Vielleicht ist es so, dass die Förderschulen und deren Repräsentanten in der Akquise von Jugendlichen relativ stark sind", sagt Dieter Dohme.

Staatssekretär Böhm verteidigt Förderschulanteil

Politische Rückendeckung haben die Förderschulen zumindest, auch wenn durch sie viele Jugendliche ohne allgemeinbildenden Abschluss zurückbleiben. Jürgen Böhm ist Staatssekretär im Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt und verteidigt die hohe Quote von Kindern auf Förderschulen: "Ich glaube, die Förderung von jungen Menschen an Förderschulen ist die beste Bildung, die wir ihnen geben könnten. Deswegen brauchen wir nochmal eine Nachjustierung, inwieweit denn der Abschluss einer Förderschule noch einmal als ein allgemeinbildender Abschluss gewertet werden kann."

Lippmann: Man hat die Kinder aus dem Blick geschafft

Keine bessere, inklusivere Beschulung, sondern einen neuen Stempel. So nennt es Thomas Lippmann, Bildungspolitischer Sprecher der Linken: "An den Förderschulen fällt der meiste Unterricht aus, an den Förderschulen ist der Krankenstand der Lehrkräfte am höchsten, nur es guckt halt keiner hin. Das ist der Vorteil von Förderschulen: Man hat die Kinder, die eigentlich in besonderer Weise unsere Unterstützung brauchen, einfach aus dem Blick geschafft."