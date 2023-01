Auch in Sachsen und Thüringen gab es im vergangenen Schuljahr viele Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss. In Sachsen waren es 8,7 Prozent, in Thüringen blieben 8,3 Prozent ohne Abschluss. Neben dem Personalmangel an Schulen sieht Claudia Koch, Vorsitzende der Landeselternvertretung Thüringen, aktuell noch einen weiteren Grund: "Was wir aus unserem Umfeld wahrnehmen, ist tatsächlich, dass wir durch diese lange Zeit der Schulschließung, Schulöffnung, unsteten Schulöffnungen und des Distanzunterrichts schon einige Schülerinnen und Schüler verloren haben, die haben wir auch nicht wiederbekommen."