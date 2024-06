Es gibt 2035 keine Tests und Klassenarbeiten mehr, wie wir sie heute kennen. Stattdessen sollen wir Aufgaben erledigen, die fast wie Quests in einem Videospiel konzipiert sind. In der Hauptaufgabe enthalten wir grundlegende Informationen und wichtige Werkzeuge, die wir später in Nebenaufgaben nutzen können, um das Gelernte zu vertiefen und in einigen Bereichen auch neue Informationen zu gewinnen. Dieser spielerische Ansatz unterstützt unser Lernen, indem er es uns ermöglicht, unseren eigenen Lehrplan zu erstellen und in der Reihenfolge und dem Tempo zu lernen, das wir möchten.