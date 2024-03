Kommentar Mensch-Maschine-Schule: Politik verspricht zu viel

Was mich an den beiden Sätzen aber mehr als das für eine KI Offenkundige stört, sind die Schlagworte. Was ist moderne Bildung? Welche Fähigkeiten brauchen Schülerinnen und Schüler? Solche Sätze können Bildungspolitiker sprechen, ohne dass ihnen jemand widerspricht. Denn wer ist schon gegen moderne Bildung und fähige Schüler? Geholfen ist damit niemandem, weil alle denken, es geht voran; "die Politik" kümmert sich schon.