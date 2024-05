Weil an der Schule in Tröglitz massiv Unterricht ausfällt, hatte Buchheim im vergangenen Jahr einen Brandbrief an Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) geschrieben. Das Ministerium hatte darauf verwiesen, dass Stellen ausgeschrieben seien. Buchheim zufolge gibt es aber bisher als einzige Entlastung eine Lehramtsstudentin, die für acht Stunden in der Woche aushilft.