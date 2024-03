Der Macher von fiete.ai ist Hendrik Haverkamp, Lehrer für Deutsch und Sport in Nordrhein-Westfalen. Am Evangelisch Stiftisches Gymnasium in Gütersloh koordiniert er die Digitalität an seiner Schule. Außerdem ist er Vorsitzender des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur, einem Verein, der sich einer modernen Prüfungskultur verschrieben hat. Fiete hat er mit einem Programmierer aus Kiel entwickelt. Haverkamp nutzt Fiete im Unterricht und sagt: "Als Lehrkraft könnte ich niemals 25 Schülerinnen und Schülern meiner Klasse gleichzeitig Feedback geben. Für einen Feedback-Tutor wie Fiete ist das kein Problem." So sei Feedback zum ersten Mal skalierbar.