KI-Werkzeug für Lehrer Sachsen-Anhalts Lehrer können ChatGPT offiziell nutzen

von Marcel Roth, MDR SACHSEN-ANHALT

17. November 2023, 12:11 Uhr

Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt können sich als einzige in Mitteldeutschland jetzt von ChatGPT unterstützen lassen. Das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) hat auf dem Bildungsserver einen entsprechenden Zugang eingerichtet. Lehrer, die ChatGPT so nutzen wollen, müssen zunächst eine Fortbildung machen. ChatGPT würde über den Bildungsserver eingebunden – so würde der Datenschutz eingehalten, sagt das LISA.