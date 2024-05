Die Schülerinnen und Schüler in Mitteldeutschland nähern sich dem Ende des Schuljahrs – und damit den Zeugnissen. Wegen schlechter Noten in zwei Fächern müssen Schüler häufig ein ganzes Jahr wiederholen. Der Bildungsdirektor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Andreas Schleicher, will das Sitzenbleiben ganz abschaffen.

Sitzenbleiben müsse als zweite Chance verstanden werden – das teilt das Sächsische Kultusministerium auf Anfrage mit. Effektiv bringe es den Schülern selten eine Leistungsverbesserung, sagt Bildungswissenschaftler Paul Fabian. Er forscht an der Universität München seit mehr als zehn Jahren zum Thema Klassenwiederholung. "Ich kenne kaum eine Studie, die belegt, dass es zu einer Leistungsverbesserung führt." In Einzelfällen könne das sicher der Fall sein. "Allerdings zeigt sich in unseren größeren Studien, in denen viele Kinder befragt und getestet werden, dass wir da einfach keine systematische Verbesserung durch die Maßnahme finden."